ما هي أكثر الكلمات التي تمّ البحث عنها في "غوغل" في السعودية ومصر؟

نشر موقع "غوغل" بيانات ترصد العناوين التي تصدّرت اهتمام المستخدمين في كل بلد على حدا، فيما يختص بالأخبار والأغاني والمسلسلات والأبحاث والأحداث والمباريات الرياضية والشخصيات العامة، وذلك من خلال الكلمات المفتاحية التي تم استخدامها في خانة البحث.

ففي السعودية، تصدّر بند الأخبار الكلمات المفتاحية التالية: "معرض الصقور والصيد السعودي"، "ليان الدخيل"، "سلطان البرقان"، "قطار الحرمين"، "حجاب بن نحيت"، وفي بند الأبحاث الرياضية سُجّل التالي: "جدول كأس العالم لعام 2018"، "مباراة السعودية وروسيا"، "ليفربول"، سلطان البرقان" و"السعودية والبرغواي".

وقد تصدر بند الأبحاث، الكلمات المفتاحية التالية: "العنوان الوطني"، "جدارة"، "حلول"، "جمال خاشقجي"، "نون"، وفيما يختص بالمسلسلات، تصدر المراكز الأولى: "مسلسل كلام أصفر"، "أرطغرل 126"، "مسلسل عزوتي"، والشخصيات العامة تصدرتها "عائلة فيحان"، والأغاني كان أبرزها "زلزله" و"قافل" و"تعال أشبعك حب".

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وفي مصرّ، أظهرت بيانات "غوغل" أن أغنية "مهرجان لألأ" كانت في مقدمة الأغاني التي تم البحث عنها، فيما تصدر لائحة الأحداث "كأس العالم" وكانت "نتيجة الثانوية العامة 2018" في أعلى سلم الأبحاث، أما المسلسلات فذهبت لـ"مسلسل نسر الصعيد" والمباريات كانت من نصيب "مباراة روسيا ومصر" والشخصيات العامة تصدرها محمد صلاح.

وشمل تقرير "غوغل" عشرات الدول حول العالم، وأمكن تسجيل تماثل في الاهتمام لدى المستخدمين على اختلاف مشاربهم على صعيد الرياضة، فيما تم تسجيل اختلاف شاسع على صعيد الشخصيات العامة.