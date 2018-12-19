ترامب يحث كوسوفو على التوصل إلى اتفاق "تاريخي" مع صربيا

أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لهاشم تقي رئيس كوسوفو بأن نظيره الأمريكي دونالد ترامب بعث إليه برسالة تحثه على بذل كل ما في وسعه للتوصل إلى اتفاق طال انتظاره مع صربيا، وذلك بعد مرور عقدين على انتهاء الحرب بينهما.

والتزمت صربيا وكوسوفو، التي كانت إقليما تابعا لها قبل استقلالها عام 2008، في 2013 بحوار برعاية الاتحاد الأوروبي بهدف حل كل المشكلات بينهما لكن لم يتم إحراز تقدم كبير في هذا السياق.