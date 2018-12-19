بريطانيا: زوجان سميا مولودهما هتلر وانضما لمجموعة يمينية متطرفة فكان السجن مصيرهما

قضت محكمة برمنغهام في بريطانيا بسجن زوجيْن بريطانيين أطلقا اسم "أدولف" على ابنهما تيمنا بالزعيم النازي الألماني أدولف هتلر. وحسب التحقيقات التي قامت بها الشرطة بُعيْد القبض على الزوجين، فقد تأكد انتماؤهما إلى مجموعة يمينية متطرفة.

ووصفت المحكمة الحركة بـ "الإرهابية" حيث أصدرت حكما بالسجن لمدة 6 سنوات و6 أشهر بحق الزوج آدم توماس بعد إدانته في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بتهمة الانتكاء لمنظمة محظورة وبامتلاك معلومات قد تستعمل في ارتكاب عمل إرهابي. كما أصدر القاضي حكما بالسجن 5 سنوات بحق الزوجة كلاوديا باتاتاس بتهة الانتماء لمنظمة محظورة.