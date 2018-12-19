برنامج الأغذية العالمي يعلن خفض المساعدات الغذائية لغزة والضفة الغربية

ut,hأعلن برنامج الأغذية العالمي خفض المساعدات الغذائية لنحو 190 ألف فلسطيني في غزة والضفة الغربية، بسبب نقص حاد في التمويل. ويمثل هذا العدد نحو نصف إجمالي من يتلقون مساعدات البرنامج في غزة والضفة.

وذكر البرنامج التابع للأمم المتحدة أنه سيوقف اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني المساعدات، لنحو 27 ألفا في الضفة الغربية. وفي المجموع فإنه سيتم تخفيض المساعدات الغذائية لحوالي 165 ألف فلسطيني في الأراضي التي تحتلها إسرائيل وفي قطاع غزة بنسبة 20%.

وقال مدير برنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية ستيفان كيرني إن مساعدات الجهات المانحة للمساعدات الغذائية تقلص بسبب خفض الولايات المتحدة للمساعدات خاصة في ظل غدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب، بينما هي كانت تعد أكبر مساهم.

وبين المسؤول الأممي أن برنامج الغذاء العالمي يحتاج لنحو 57 مليون دولار من المساعدات إلى الفلسطينيين، للمحافظة على المستوى الحالي كم الدعم لحوالي 360 ألف شخص في 2019. ويبلغ مستوى الفقر في غزة أكثر من 53%.