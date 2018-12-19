المجر: نائبان معارضان دخلا مبنى التلفزيون الرسمي لقراءة بيان.. شاهد كيف كان رد الأمن

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أظهرت صور التقطت بواسطة هاتف جوال إقدام عناصر الأمن المجرية على دفع النائبة المعارضة في البرلمان برناديت اشجيل وزميلها أكوس هادازي، خارج مقر التلفزيون الرسمي للمجر في بودابست. وكانت مجموعة من نواب المعارضة المجرية دخلوا مبنى التلفزيون، مصرين على التمتع بحقهم في قراءة خمسة من مطالبهم على الهواء.