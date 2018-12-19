المجر: نائبان معارضان دخلا مبنى التلفزيون الرسمي لقراءة بيان.. شاهد كيف كان رد الأمن

أظهرت صور التقطت بواسطة هاتف جوال إقدام عناصر الأمن المجرية على دفع النائبة المعارضة في البرلمان برناديت اشجيل وزميلها أكوس هادازي، خارج مقر التلفزيون الرسمي للمجر في بودابست.
وكانت مجموعة من نواب المعارضة المجرية دخلوا مبنى التلفزيون، مصرين على التمتع بحقهم في قراءة خمسة من مطالبهم على الهواء.
ومن بين تلك المطالب إلغاء قانون العمل الجديد الذي وافق عليه البرلمان الأسبوع الماضي، والذي يعطي لصاحب العمل الحق في مطالبة الموظفين بالعمل ساعات إضافية تصل إلى 400 ساعة في السنة، دون تسوية للمدفوعات لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.
ويلقب المعارضون النص الجديد بقانون العبودية، ومن المتوقع أن يطلع عليه رئيس الجمهورية الجمعة للمصادقة عليه، حتى يصبح نافذا.
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