كيف علق نتنياهو على قرار ترامب الانسحاب من سوريا؟

في أول رد فعل له على إعلان واشنطن الانسحاب من سوريا، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده ستدرس القرار الأمريكي لكنها ستعرف كيف ستدافع عن نفسها مشيرا إلى أنه كان على علم بالقرار قبل إعلانه.

وقال في هذا الصدد: لقد تحدثت الاثنين مع الرئيس دونالد ترامب ومع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس. قالت لي الإدارة الأمريكية إن الرئيس ينوي سحب قواته من سوريا. وقد أوضحوا أن لهم طرقا أخرى في ترجمة التأثير الأمريكي في المنطقة".

وأضاف نتنياهو: " هذا بالطبع قرار أمريكي وسندرس جدوله الزمني وكيف سيتم تطبيقه وسندرس أيضا تداعياته علينا بطبيعة الحال. وبكل الأحوال سنحرص على ضمان أمن إسرائيل وعلى الدفاع عن أنفسنا في هذه المنطقة".

وكانت الدولة العبرية قد شنت عدة غارات على سوريا منذ بد الحرب في عام 2011 مستهدفة مواقع لحزب الله وأخرى إيرانية كما قصفت قوافل تقول تل أبيب إنها كانت تحمل أسلحة للحزب.

وكان قرار الرئيس ترامب الانسحاب من سوريا بعد ما سماه الانتصار على داعش قد أثار ارتباكا وانتقادات جاءت حتى من داخل الجمهوريين أنفسهم، كما أثارت تساؤلات من قبل حلفاء واشنطن. فقد صرحت لندن الأربعاء بأن ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية لا يزال يمثل تهديدا حتى وإن فقد السيطرة على أراض يحكمها.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان بعد أن بدأت الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا "لا يزال يتعين عمل الكثير، ويجب ألا نفقد رؤية الخطر الذي يشكلونه. داعش، حتى وإن كان بلا أراض، سيظل تهديدا".

ويوجد ما يقرب من 2000 جندي أمريكي في شمال سوريا ينتمون في أغلبهم إلى القوات الخاصة بهدف محاربة داعش وتدريب القوات المحلية الموجودة في المناطق التي تمت استعادتها من التنظيم.