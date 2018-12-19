هل ستحصل تركيا على صواريخ روسية؟

أكد الكرملين هذا الأربعاء أنه سيمضي في صفقة لبيع أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة "إس-400" لتركيا رغم موافقة وزارة الخارجية الأميركية على بيع نظام منافس لأنقرة.

وذكرت وزارة الدفاع الأميركية يوم الثلاثاء أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة بقيمة 3.5 مليار دولار لبيع أنظمة باتريوت للدفاع الجوي والصاروخي لتركيا.