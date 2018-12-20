شاهد: رئيس وزراء ألبانيا يتعرض للرشق بالبيض من نائب معارض

بعد مقاطعة دامت أكثر من ثلاثة أشهر، استهل الحزب الديموقراطي اليميني المعارض في ألبانيا عودته إلى البرلمان للمرة الأولى منذ تموز/ يوليو بإلقاء أحد أعضائه في البرلمان على الفور ببيضة على رئيس وزراء البلاد.
وشوهد عضو البرلمان المعارض أندري هسا وهو يلقي بيضة باتجاه بطن إدي راما أثناء خطابه أمام النواب، وتم على إثر الحادثة طرد هسا من البرلمان لمدة عشرة أيام.
وكانت المعارضة تقاطع الجلسات منذ العطلة الصيفية، وألقى أنصارها شعلات خارج مبنى البرلمان.
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يذكر أن ألبانيا تشهد احتجاجات طلابية، لخفض الرسوم الجامعية المرتفعة، منذ مطلع الشهر الجاري، حيث قام الطلاب كذلك بمقاطعة الدروس لأكثر من أسبوعين، في تظاهرات غير مسبوقة في الجامعات منذ تظاهرات 1990 ضد الحزب الشيوعي بحسب وسائل إعلام محلية.
ووافقت الحكومة على تلبية طلبات الطلاب بتخفيض الرسوم الدراسية، ولكنها تريد حوارًا لمناقشة طرق القيام بذلك.