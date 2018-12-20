شاهد: رئيس وزراء ألبانيا يتعرض للرشق بالبيض من نائب معارض

بعد مقاطعة دامت أكثر من ثلاثة أشهر، استهل الحزب الديموقراطي اليميني المعارض في ألبانيا عودته إلى البرلمان للمرة الأولى منذ تموز/ يوليو بإلقاء أحد أعضائه في البرلمان على الفور ببيضة على رئيس وزراء البلاد.

وشوهد عضو البرلمان المعارض أندري هسا وهو يلقي بيضة باتجاه بطن إدي راما أثناء خطابه أمام النواب، وتم على إثر الحادثة طرد هسا من البرلمان لمدة عشرة أيام.