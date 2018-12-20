محكمة مصرية تبرئ 40 من العاملين بمنظمات غير حكومية في قضية التمويل الأجنبي

برأت محكمة مصرية يوم الخميس 40 من العاملين بمنظمات غير حكومية في إعادة محاكمتهم في قضية أحدثت توترا في العلاقات مع الولايات المتحدة.

وصدرت في عام 2013 أحكام بالسجن تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات على 43 شخصا من الولايات المتحدة وأوروبا ومصر ودول عربية أخرى في تهم بينها إدارة منظمات غير حكومية دون الحصول على الموافقات اللازمة.

وكانت محكمة النقض قد ألغت في أبريل نيسان أحكام السجن الصادرة على 16 من العاملين في المنظمات غير الحكومية وأمرت بإعادة محاكمتهم في القضية.

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وغادر العديد من المتهمين، ومنهم 15 أمريكيا على الأقل، مصر في ذلك الوقت وصدرت أحكام غيابية عليهم بالسجن خمس سنوات. وقال مصدر قضائي إن المتهمين الثلاثة الآخرين الذين لم تبرئهم المحكمة اليوم كانوا ضمن من صدرت عليهم أحكام غيابية لكنهم لم يطلبوا إعادة المحاكمة.

وأثارت الحملة المصرية على المنظمات غير الحكومية موجة غضب في واشنطن وكان من بين المنظمات جماعات مقرها الولايات المتحدة ومرتبطة بالحزبين الرئيسيين هناك منها المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني وفريدم هاوس.

ومن بين الأمريكيين الذين صدرت بحقهم أحكام غيابية نجل راي لحود وزير النقل الأمريكي في ذلك الوقت.