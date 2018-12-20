إدانة أحد عناصر شركة بلاكووتر بقتل عراقي أثناء إطلاق نار عشوائي في بغداد عام 2007

في قضية شغلت الرأي العام قبل أكثر من عشر سنوات، أُدين حارس أمن بشركة بلاكووتر الأمريكية بتهمة القتل من الدرجة الأولى لإطلاقه النار على مدني عراقي في ساحة مزدحمة بالعاصمة بغداد في حادثة قوبلت أيضا بإدانة دولية.

وتعود الحادثة إلى عام 2007 عندما فتح حراس شركة بلاكووتر النار في ساحة النسور في بغداد في السادس عشر من أيلول/ سبتمبر، فقتلوا 14 مدنياً في حين بلغ العدد الإجمالي للضحايا 31 بين قتيل وجريح، بين القتلى عشرة رجال وامرأتان وقاصران عمر أحدهما تسعة أعوام والآخر 11 عاماً.

إلا أن أول ضحية كان الشاب أحمد هيثم الربيعي البالغ من العمر حينها 19 عاماً وقد قُتل برصاص نيكولاس سلاتن الذي أطلق الرصاصات الأولى وأشعل عملية إطلاق نار عشوائي في إطار تحرك أمني لإخلاء الطريق أمام دبلوماسيين أمريكيين في أعقاب انفجار سيارة ملغومة في موقع قريب.