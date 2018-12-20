شاهد: شجار في البرلماني الأوكراني بسبب ملصق يصف سياسيا بأنه "عميل بوتين"

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اندلع شجار بين أعضاء البرلمان الأوكراني، يوم الخميس، بشأن ملصق وزعه أحد النواب ووضع على المنبر. وقام عضو البرلمان، نيستور شوفريتش، من كتلة المعارضة، بتوزيع ملصق يصور الأوليغارشية الأوكرانية والسياسي فيكتور ميدفيدتشوك ويصفه بـ"عميل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأثار هذا التصرف مشاجرة شوه فيها عضو البرلمان من حزب الجبهة الشعبية، يوري بيريزا، وجه شوفريتش.