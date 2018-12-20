بريطانيا ترد على ترامب: داعش لا يزال يمثل تهديدا

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان بعد أن بدأت الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا "لا يزال يتعين عمل الكثير، ويجب ألا نفقد رؤية الخطر الذي يشكلونه. داعش، حتى وإن كانت بلا أراض، ستظل تهديدا".

قالت بريطانيا يوم الأربعاء إن تنظيم داعش لا يزال يمثل تهديدا حتى وإن كان لا يسيطر على أراض، وذلك تعليقا على قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التنظيم مني بالهزيمة في سوريا .

وأضاف البيان "كما أوضحت الولايات المتحدة، هذه التطورات في سوريا لا تشير إلى نهاية التحالف العالمي أو حملته. سنواصل العمل مع الدول الأعضاء في التحالف من أجل تحقيق هذا".

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وقالت الولايات المتحدة إنها بدأت سحب قوات من سوريا، في حين قال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن تبحث سحب كل قواتها منها مع اقترابها من نهاية حملتها، لاستعادة كل الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش. وإذا تأكد هذا فسوف يثير الشكوك حول كيفية منع ظهور الدولة الإسلامية مرة أخرى، ويقلل من نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة ويقوض الجهود الدبلوماسية، لإنهاء الحرب الأهلية السورية التي دخلت عامها الثامن.

وأثارت أنباء سحب كامل القوات العسكرية الأمريكية انتقادات على الفور، من بعض رفاق الرئيس دونالد ترامب الجمهوريين، الذين قالوا إن مغادرة سوريا ستعزز نفوذ روسيا وإيران اللتين تدعمان الرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان: "بدأنا إعادة القوات الأمريكية إلى الوطن مع انتقالنا إلى المرحلة التالية من هذه الحملة". وصدر البيان بعدما قال ترامب في تغريدة على تويتر: "لقد هزمنا تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وهذا مبرري الوحيد للوجود هناك".