الدنمرك: داعش ربما يقف وراء مقتل دنمركية ونرويجية في المغرب

قالت المخابرات الدنمركية يوم الخميس إن تنظيم داعش ربما يقف وراء مقتل امرأتين إحداهما من الدنمرك والأخرى من النرويج خلال قضائهما عطلة في جبال أطلس بالمغرب.

وعُثر على جثتي الدنمركية لويسا فستراجر جيسبرسن (24 عاما) والنرويجية مارين يولاند (28 عاما) يوم الاثنين في منطقة معزولة قرب إمليل على الطريق إلى قمة توبقال وهي أعلى قمة في شمال أفريقيا ومقصد شهير لتسلق الجبال.

وقال رئيس وزراء الدنمرك لارس لوكه راسموسن في مؤتمر صحفي يوم الخميس "تشير الكثير من المعلومات الآن إلى احتمال وجود دافع سياسي وراء عمليتي القتل.. وبالتالي (فإنه) عمل إرهابي".

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وقال النائب العام في المغرب الأربعاء إن أحد المشتبه بهم في قتل السائحتين الذي ألقي القبض عليه في مدينة مراكش السياحية "ينتمي لجماعة متطرفة" لكنه لم يحدد اسم الجماعة.

وأضاف أن السلطات تتحقق من صحة تسجيل مصور يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره يمثل جريمة قتل إحدى السائحتين.

وذكرت المخابرات الدنمركية في بيان "التسجيل المصور والتحقيق الأولي للسلطات المغربية يشيران إلى أن القتل ربما يرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي".