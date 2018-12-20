منظمة ميرسي: تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يساهم في نمو البلاد

تشير الاحصائيات في الأردن لعام 2015، الى أن نسبة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يتابعون تعليمهم المدرسي تقدر بـ79%.

هذا الرقم لا يشمل الأطفال اللاجئين ذوي الاعاقات والذي يبلغ عددهم خمسة عشر ألف طفل، 3% منهم فقط يتابعون تعليمهم.

وفق ميسا أسمر، نائبة مدير البرامج في منظمة ميرسي كوربس العالمية، فإن تأمين التعليم الجيد والشامل لهؤلاء الأطفال يساهم في نمو البلاد.