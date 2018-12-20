هل تعلم؟.. فيسبوك منح شركات كبرى إمكانية قراءة رسائلك الخاصة

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن فضيحة جديدة تطال موقع فيسبوك في أعقاب قضية بيع بيانات المستخدمين، حيث سمحت أكبر شبكة للتواصل الإجتماعي للحوالي 150 شركة عملاقة تنشط بعضها في مجال التكنولوجيات حول العالم بالإطلاع على الرسائل الخاصة لبعض مستخدمي الموقع.

وأشارت الصحيفة وفقا لوثائق سرية خاصة بشركة فيسبوك وشهادات بعض الموظفين السابقين في الشركة، أن فيسبوك منح كامل الحرية لهذه الشركات من بينها ناتفليكس وأمازون وسبوتيفاي للاطلاع على بيانات المستخدمين ومراسلاتهم الخاصة وأسمائهم وأسماء أصدقائهم دون موافقتهم.

وتبعت نيويورك تايمز أن فيسبوك خرق كل القوانيين الخاصة بحماية البيانات بالرغم من تأكيد رئسيها مارك زوكربيرغ حول فرض فيسبوك إجراءات صارمة لحماية الخصوصية. وأضافت الصحيفة الأمريكية أن فيسبوك شاركت بيانات ملايين المستخدمين مع هذه الشركات في إطار اتفاقات سرية.

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وكشفت الصحيفة عن بعض الشركات التي تعاقدت مع فيسبوك في العام 2010 وبقيت سارية إلى غاية العام 2018 للإطلاع على بيانات مستخدميها من دون قيود على غرار شركات التكنولوجيا وشركات تصنيع السيارات ومؤسسات إعلامية.

وردت فيسبوك بصفة غير رسمية عن هذه التسريبات الجديدة حيث قال متحدث باسمها أن فيسبوك لم تتوصل لأي دليل يثبت إساءة استخدام بيانات المستخدمين. أما ستيف ستاترفيلد، مدير سياسة الخصوصية في فيسبوك فقد صرح قائلا "الشراكة مع هذه الشركات لم تسفر عن انتهاكات لخصوصية المستخدمين".

وسط هذا الجدل القائم رفع القضاء الامريكي دعوى ضد فيسبوك تعد الأولى من نوعها للنظر في فضيحة بيع بيانات المستخدمين من طرف كامبريدج أناليتيكا المرتبطة بالحملة الإنتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.