الشرطة الفرنسية تستمع إلى الدولي الفرنسي نبيل فقير في قضية نصب وإحتيال

استدعت الشرطة الفرنسية الثلاثاء اللاعب الدولي الفرنسي نبيل فقير لإستجوابه في قضية احتيال رفعت ضده. وأكدت النيابة العامة لمقاطعة فيين في إقليم إيسر الأربعاء أنها استمعت إلى قائد نادي أولمبيك ليون نبيل فقير في إطار تحقيق في قضية احتيال من قبل المحققين في مدينة غرونوبل.

وقال وكيل الجمهورية لمدينة فين جيروم بورييه " نبيل فقير استدعي إلى جلسة الإستماع هذه لوجود أدلة في هذه المرحلة من التحقيق ولكن هذا لا يؤكد تورطه والإشتباه في مشاركته في الجريمة". واستدعت الشرطة الدولي الفرنسي ذو الأصول الجزائرية في إطار قضية نصب واحتيال على مسننين وتوصل المحققون إلى البيانات البنكية لأحد حسابات نبيل فقير في القضية.

وكشفت بعض المصادر القريبة من القضية أنه تم إيداع شكوى لدى نيابة غرونوبل تتضمن سرقة بيانات بنكية ورسائل إلكترونية وتحويل مبالغ مالية إلى أرصدة بنكية من بينها رصيد نبيل فقير.

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وبعد جلسة الإستماع هذه، أخلت الشرطة سبيل الدولي الفرنسي.

للإشارة، فقد سبق وأن اتهمت العدالة الفرنسية الدولي الفرنسي السابق وصانع ألعاب نادي ريال مدريد كريم بن زيمة في قضية ابتزاز زميله السابق في المنتخب الفرنسي ماثيو فالبوينا بفيديو جنسي ما كلف بن زيمة استبعاده من المنتخب الفرنسي بالرغم من عدم إدانته.