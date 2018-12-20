ألمانيا: انسحاب أمريكا من سوريا قد يضر بالحرب ضد الدولة الإسلامية

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الخميس إن قرار الولايات المتحدة المفاجئ الانسحاب من سوريا يدعو للدهشة ويهدد بالإضرار بالحرب ضد ما يسمى بـ "الدولة الإسلامية"، داعش.

وقال "جرى تحجيم داعش، لكن التهديد لم ينته بعد. هناك خطر من أن تضر عواقب هذا القرار بالحرب على التنظيم، وتقوض النجاحات التي تحققت بالفعل".

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