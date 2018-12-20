شاهد: 100 ألف قطعة أثرية في متحف مصر الكبير بانتظار الزائرين في 2020

ينتظر عشاق الآثار والتاريخ في العالم، وتحديداً المهتمون بالحضارة الفرعونية، افتتاح المتحف المصري الكبير الجديد والذي سيحوي نحو 100 ألف قطعة أثرية، موزعة على مساحة تمتد نحو 50 ألف متر مربع، بوجود نحو 500 آلاف شخص يعملون حالياً على إنجاز هذا المشروع الضخم.

هنا في المتحف الجديد يمكن للزائر أن يطلع مثلاً على كنز توت عنخ آمون الذي تم اكتشافه في عام 1922. توت عنخ آمون، الفرعون الذي حكم مصر في عصرها الذهبي منذ أكثر من 3000 سنة.

هذا المشروع هو شراكة يابانية مصرية، حيث يعمل العلماء اليابانيون والمصريون جنباً إلى جنب منذ عام 2008 للحفاظ على الآثار المصرية التي سيتم إيواؤها واستعادتها، باستخدام الماسحات الضوئية ثلاثية الأبعاد اليابانية بشكل أساسي.

ويقول طارق توفيق المشرف العام على المتحف إنه سيكون الأكبر في أفريقيا المخصص لحضارة واحدة. ويشعر بالفخر بما تم إنجازه حتى اللحظة، فقد نقلت وحفظت وسجلت بالفعل أكثر من 45 ألف قطعة أثرية.

يفتح المتحف المصري الكبير أبوابه لزواره في عام 2020، ومن المتوقع أن يلعب دوراً مهماً بتعزيز السياحة في البلاد.

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