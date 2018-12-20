شاهد: 3 رواد من البعثة الفضائية 57 يعودون إلى الأرض

عاد ثلاثة رواد فضاء إلى الأرض، على متن المركبة الفضائية سويوز أم أس – 09 التي حطت في كازاخستان، بعد أن قضوا 197 يوما على متن محطة الفضاء الدولية، في إطار البعثة السابعة والخمسين (57). والرواد هم الأمريكية سيرينا أونون شانسلور من الناسا، والألماني ألكسندر غيرست من الوكالة الأوروبية للفضاء، وقائد المركبة الروسي سيرغي بروكوبييف. وطيلة مهمة الرواد دار الطاقم داخل المحطة 3152 مرة حول الكوكب بسرعة 28 ألف كلم في الساعة، وقد أجرى الرواد أبحاثا علمية وصيانة على متن محطة الفضاء. وساهم في محطة الفضاء الدولية 16 بلدا، وقد بلغت كلفتها 100 مليار دولار، مول معظمها الولايات المتحدة وروسيا.