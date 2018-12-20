كارلوس غصن قد يرى النور قريبا

قالت محكمة في طوكيو يوم الخميس إنها قررت عدم تمديد احتجاز كارلوس غصن الرئيس المقال لشركة نيسان موتور، ما يعني أنه قد يطلق سراحه قريبا من السجن، حيث احتجز بعد إلقاء القبض عليه لمزاعم فساد مالي.

وقررت محكمة طوكيو الجزئية أيضا عدم تمديد احتجاز كريج كيلي المسؤول التنفيذي السابق بشركة نيسان والذي ألقي القبض عليه مع غصن في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ولم يتضح ما إذا كان الادعاء سيطعن على القرار. وقال شين كوكيموتو نائب المدعي العام في طوكيو إن الادعاء سيرد "بشكل مناسب".