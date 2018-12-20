كارلوس غصن قد يرى النور قريبا

قالت محكمة في طوكيو يوم الخميس إنها قررت عدم تمديد احتجاز كارلوس غصن الرئيس المقال لشركة نيسان موتور، ما يعني أنه قد يطلق سراحه قريبا من السجن، حيث احتجز بعد إلقاء القبض عليه لمزاعم فساد مالي.
وقررت محكمة طوكيو الجزئية أيضا عدم تمديد احتجاز كريج كيلي المسؤول التنفيذي السابق بشركة نيسان والذي ألقي القبض عليه مع غصن في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ولم يتضح ما إذا كان الادعاء سيطعن على القرار. وقال شين كوكيموتو نائب المدعي العام في طوكيو إن الادعاء سيرد "بشكل مناسب".
وغصن متهم بعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي لمدة خمسة أعوام بدءا من عام 2010، وجرى تجديد حبسه في العاشر من الشهر الجاري لاتهامه بارتكاب نفس الجريمة خلال السنوات الثلاث الماضية. وانقضت مدة احتجازه لعشرة أيام اليوم الخميس.
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وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أنه قد يجري الإفراج عن غصن الخميس أو الجمعة، إذا رفضت المحكمة طعن الادعاء وقررت إطلاق سراحه بكفالة.
ولم يتضح على الفور قيمة الكفالة المتوقعة، ما يعني أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان إطلاق سراحه ممكنا.