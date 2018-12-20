شاهد: كيم يردي ترامب قتيلاً بسبب خلاف مالي .. قصة عمل فني ساخر في سيول

ينظر كيم جونغ أون، ومسدس ينبعث منه الدخان في يده، إلى جثة دونالد ترامب، التي امتدت على سجادة حمراء بجوار حقيبة معدنية تفيض بالدولار الأمريكي.

المشهد هو جزء من تركيب فني ساخر في سيول، يمثل العمل الفني للكوري الجنوبي ليم يونغ سون نهاية عام شهد زوابع في شبه الجزيرة الكورية، حيث تبادل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدات الحرب وهاجموا بعضهما شخصياً قبل أن تشهد سنغافورة قمة مثيرة للجدل بينهما، ويحتلا بكل هذه التفاصيل عناوين الأخبار واهتمام العالم.

يصور العمل موقع تصوير فيلم يتشاجر فيه الصديقان كيم وترامب حول المال، ليقوم كيم الذي أغضبه ارتفاع أسعار الفائدة التي طالب بها ترامب، بإطلاق النار على الأخير حتى يرديه قتيلاً في النهاية.

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واجتذب المعرض الذي استمر اسبوعاً وانتهى يوم الاربعاء آلاف الزائرين، بعض منهم شعروا بالضيق من عمل يصور حليف بلادهم يقتل على يد غريمهم، واعتبروا أن هذا العمل قد يهدد الأمن القومي والعلاقات مع الولايات المتحدة، في حين أراح العمل الفني آخرين ليسوا في عداد معجبي ترامب.

وسينتقل العمل، الذي يرمز للسياسة الدولية وتحكم المال والرأسمالية بها، إلى أماكن أخرى في كوريا الجنوبية وخارجها العام المقبل.