ملامح ميلانيا ودونالد ترامب على الصورة الرسمية لعيد الميلاد توحي بوجود خلافات وجفاء

كشفت السيدة الأمريكية الأولي ميلانيا ترامب الثلاثاء عن صورة عيد الميلاد الرسمية وسط أشجار الصنوبر المزينة. ويظهر في الصورة ميلانيا ترامب وهي ترتدي فستانا أبيضا وزوجها دونالد في بذلة سهرة أنيقة. ويبدو الزوجان مرحان ومستعدان للإحتفال بعيد الميلاد.

الصورة التقطت يوم السبت الموافق 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في قاعة الصليب خلال احتفال الكونغرس.

هذه الصورة التقطت في الوقت الذي تتحدث فيه وسائل الإعلام الأمريكية عن خلافات كبيرة بين إدارة الرئيس الامريكي وإدارة السيدة الأولي. وحاول خبراء في سيميولوجية الصورة قراءة ملامح الزوجين في هذه الصورة فقال البعض إن طريقة مسك ترامب بيد ميلانيا غريب ومفتعل وهذا ما يوحي بوجود بعض الخلافات وجفاء العلاقة. طريقة ابتسام ميلانيا ودونالد عبرت بالنسبة للبعض كانت غير عادية.