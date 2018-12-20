قالت أندريا ليدسوم وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم يوم الخميس إن بريطانيا قد تسعى لاتفاق "حد أدنى" للخروج من الاتحاد الأوروبي إذا رفض النواب الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
وزيرة بريطانية: قد ننسحب من الاتحاد الأوروبي انسحاباً "منظماً" بدون اتفاق
وباقي 99 يوماً على خروج بريطانيا من الاتحاد يوم 29 آذار/ مارس وإذا لم يتمكن البرلمان من الموافقة على شروط الخروج التي توصلت إليها ماي قالت ليدسوم إن انسحاباً "منظماً" بدون اتفاق قد يكون خياراً مطروحاً.
وقالت ليدسوم لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "في حالة عدم قدرتنا على الموافقة على اتفاق الانسحاب الذي تطرحه رئيسة الوزراء... حينها ما سنحتاج القيام به هو البحث عن بدائل والخروج المنظم بدون اتفاق حيث نتعاون مع الاتحاد الأوروبي... سيكون حلاً بديلاً قد يجده الاتحاد الأوروبي... أيضاً في مصلحته".
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"لا يعني اتفاق منظم بالضرورة عدم وجود اتفاق انسحاب على الإطلاق. ما أتطلع إليه هو محاولة العثور على بديل في حالة عدم تمكننا من الموافقة على هذا الاتفاق وأنه يمكن أن يكون هناك اتفاق آخر يستند إلى نهج الحد الأدنى... يتجنب حافة الهاوية".