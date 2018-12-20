وزيرة بريطانية: قد ننسحب من الاتحاد الأوروبي انسحاباً "منظماً" بدون اتفاق

قالت أندريا ليدسوم وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم يوم الخميس إن بريطانيا قد تسعى لاتفاق "حد أدنى" للخروج من الاتحاد الأوروبي إذا رفض النواب الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وباقي 99 يوماً على خروج بريطانيا من الاتحاد يوم 29 آذار/ مارس وإذا لم يتمكن البرلمان من الموافقة على شروط الخروج التي توصلت إليها ماي قالت ليدسوم إن انسحاباً "منظماً" بدون اتفاق قد يكون خياراً مطروحاً.

وقالت ليدسوم لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "في حالة عدم قدرتنا على الموافقة على اتفاق الانسحاب الذي تطرحه رئيسة الوزراء... حينها ما سنحتاج القيام به هو البحث عن بدائل والخروج المنظم بدون اتفاق حيث نتعاون مع الاتحاد الأوروبي... سيكون حلاً بديلاً قد يجده الاتحاد الأوروبي... أيضاً في مصلحته".