بوتين يقول إنه متفق مع ترامب على أن الدولة الإسلامية هزمت في سوريا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إنه ينبغي عدم التهوين من تهديد الحرب النووية، لكنه عبر عن أمله في أن يسود المنطق السليم.

وقال بوتين متحدثا في مؤتمره الصحفي السنوي إنه من الصعب التكهن بعواقب انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى الموقعة عام 1987. وأضاف بوتين أن خفض سقف استخدام الأسلحة النووية قد يقود إلى كارثة عالمية، لافتا إلى أنه من الصعب التكهن بعواقب انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.

كما تأسف بوتين لعدم عقد محادثات بين أمريكا وروسيا بشأن معاهدة ستارت جديدة.

وبأن انزاع في سوريا قال بوتين إنه متفق إلى حد بعيد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن تنظيم الدولة الإسلامية قد انهزم لكنه عبر عن تشككه فيما إذا كانت الولايات المتحدة ستنسحب بالكامل من سوريا.

وذكر بوتين أن موسكو لم ترصد أي مؤشرات على الانسحاب الأمريكي وأن الولايات المتحدة قالت مرارا إنها ستغادر أفغانستان لكنها لم تفعل.

ويعقد الرئيس الروسي مؤتمره الصحفي السنوي في سياق يتميز بتجدد التوتر مع الغرب بشأن نوايا الولايات المتحدة للانسحاب من معاهدة نووية استراتيجية ومواجهة البحرية بين موسكو وكييف.

وقد تم اعتماد أكثر من 1700 صحفي من جميع مناطق روسيا وآسيا وأوروبا وأمريكا تقريبًا في هذا "المؤتمر الصحفي الرابع عشر بالنسبة لبوتين منذ توليه السلطة في العام 2000.

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