ذكرت قوات سوريا الديمقراطية في بيان يوم الخميس أن قرار البيت الأبيض الانسحاب من سوريا سيسمح لتنظيم الدولة الإسلامية "بالانتعاش" وسيهدد المعركة في شرق سوريا.
قوات سوريا الديمقراطية: الانسحاب الأمريكي سيسمح للدولة الإسلامية "بالانتعاش"
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وقالت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد إن سحب القوات والمسؤولين الأمريكيين من منطقتها سيكون له "تداعيات خطيرة" على الاستقرار العالمي.
وأضاف البيان أن ذلك سيؤدي إلى "خلق فراغ سياسي وعسكري في المنطقة وترك شعوبها بين مخالب القوى والجهات المعادية".
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