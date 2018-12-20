قوات سوريا الديمقراطية: الانسحاب الأمريكي سيسمح للدولة الإسلامية "بالانتعاش"

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ذكرت قوات سوريا الديمقراطية في بيان يوم الخميس أن قرار البيت الأبيض الانسحاب من سوريا سيسمح لتنظيم الدولة الإسلامية "بالانتعاش" وسيهدد المعركة في شرق سوريا.