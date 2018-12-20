شاهد: ديدان مقلية ومقرمشة.. الطبق المفضل للفيتناميين في الشتاء

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مقرمشة ومقلية ومليئة بالديدان، هي فطائر هانوي المفضلة لدى عشاق الأكل خلال فصل الشتاء في العاصمة الفيتنامية. تصنع الفطائر الساخنة مع بلحم الخنزير والبيض والشبت أو الرشاد الطازج وقشرة الحمضيات ومجموعة كبيرة من الديدان المقلية وتحضر في أكشاك الطعام المنتشرة في الشوارع والمنازل في شمال فيتنام.

الديدان، مخلوقات طفيلية تشكل مصدر قلقة للمزارعين لأنها تنتشر بشكل كبير في الحقول مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء ولكنها في المقابل تبعث الفرحة في نفوس الطباخين لأنها المادة الأولية لتحضير الفطائر الساخنة. فذهه المخلوقات صالحة للأكل. هذه الوجبة الخفيفة أصبحت طبقا مفضلا لدى سكان العاصمة الفيتنامية.