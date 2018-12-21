غزة: مقتل 3 فلسطينيين في مسيرات العودة بينهم فتى تلقى رصاصة في عنقه

قال مسؤولون بوزارة الصحة الفلسطينية إن قوات إسرائيلية قتلت بالرصاص ثلاثة فلسطينيين بينهم صبي يبلغ من العمر 16 عاما في قطاع غزة خلال مسيرات العودة التي تنظم أسبوعيا على الحدود مع إسرائيل.

ثلاثة فلسطينيين بينهم فتى في ربيعه السادس عشر سقطوا الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة .

وذكر الجيش الإسرائيلي أن نحو ثمانية آلاف فلسطيني احتشدوا قرب السياج الفاصل. وأضاف أن معظمهم حافظوا على مسافة من السياج بينما أحرق البعض إطارات سيارات وحاولوا إلقاء عبوة ناسفة داخل إسرائيل موضحا أنها لم تصل إلى الجانب الآخر من الحدود.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي "ردت القوات بوسائل مواجهة أعمال الشغب وأطلقت النار وفقا لقواعد العمل المتبعة".

وقالت وزارة الصحة في غزة إن محمد جحجوح (16 عاما) تلقى رصاصة قاتلة في عنقه بينما أصيب 25 آخرون بنيران إسرائيلية منهم صحفي محلي.