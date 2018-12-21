شاهد: نقاش برلماني من نوع خاص في ألبانيا.. نائب معارض يرشق رئيس الوزراء بالبيض

مع أول مرة منذ تموز/يوليو الماضي يعود فيها حزب وسط اليمين الديمقراطي المعارض إلى البرلمان في البانيا، رمى أندريه هاسا وهو احد نواب الحزب المعارض رئيس الوزراء إيدي راما بالبيض، أثناء خطاب راما حول بالحوار مع الطلبة، الذين يحتجون منذ أسبوعين، مطالبين بخفض رسوم الدراسة، والزيادة في ميزانية التعليم، وبظروف أفضل في قاعات الدروس والمراكز الجامعية. من جانبها قررت رئاسة البرلمان طرد هاسا وحرمانه من حضور أعمال المجلس مدة عشرة أيام. وكانت المعارضة قاطعت البرلمان مطالبة بمراقبة النواب وأنشطتهم.