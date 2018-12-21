هل صدرت الصين لأمريكا ألبسة خيطت في معسكرات الاعتقال باقليم شنغيانغ؟

أكدت الحكومة الأمريكية القيام بمراجعة تقارير عن العمل القسري في معسكر اعتقال صيني تقوم فيه الأقليات العرقية بخياطة ملابس يتم تصديرها إلى السوق الأميركية. وقالت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في بيان إن تقارير وكالة "أسوشيتد برس" وغيرها من وسائل الإعلام تحدثت عن استيراد شركات أميركية لسلع مصدرها أعمال السخرة في معسكرات اعتقال محددة غرب الصين.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" فقد تمّ نقل شحنة من مصنع في معسكر بمنطقة شينغيانغ في أقصى غرب الصين إلى "بادجر سبورتسوير" بولاية كارولاينا الشمالية، وتقوم الشركة بشحن الملابس إلى الجامعات والكليات والمدارس في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ويقول ناشطون في منظمات حقوق الإنسان إن ما قد يصل إلى مليون شخص من الويغور والكازاخستانيين وغيرهم من الجماعات ذات الأغلبية المسلمة يتم احتجازهم تعسفاً في مثل هذه المعسكرات، التي تتراوح مهامها بين "التلقين السياسي" والعمل القسري.

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في أعقاب التقارير الإعلامية الأخيرة، أوضحت شركة "باجر سبورتسوير" أنها أوقفت العمل مع المورد الصيني مشيرة إلى أنّ واحدا في المائة فقط من منتجاتها تمّ الحصول عليها من قبل المورد الصيني.