شاهد: صور الأسبوع المختارة

1/ أناس يشاركون في مسيرة وسط العاصمة المجرية بودابست، احتجاجا على قانون العمل الجديد، الذي يوصف بقانون العبودية. 16 كانون الأول/ديسمبر 2018. رويترز/برناديت سزابو.

2/ أناس يبكون وهم يشعلون الشموع تكريما لضحايا حادث إطلاق النار الدامي في سترازبورغ. فرنسا، 16 كانون الأول/ديسمبر 2018. رويترز/كريستيان هارتمان.

3/ جوزيه مورينو يغادر مقر إقامته في مانشستر، بعد تركه عمله كمدير لنادي مانشستر يونايتد. بريطانيا، 18 كانون الأول/ديسمبر 2018. رويترز/فيل نوبل.

4/ غطاس يرتدي زي سانتا كلاوس خلال عرض داخل حوض للأسماك في العاصمة اليابانية طوكيو. اليابان، 18 كانون الأول/ديسمبر 2018. رويترز/ايساي كاتو.

5/ عمال يضعون اللمسات الأخيرة لتمثال يحمل اسم "جوليا" وهو للفنان الإسباني جوم بلانزا، في ساحة بلادزا كولون في العاصمة الإسبانية مدريد. 19 كانون الأول/ديسمبر 2018. رويترز/سوزانا فيرا.

6/ طلوع القمر أعلى قمم جبال الألب الإيطالية (دولوميت) شمالي إيطاليا. 15 كانون الأول/ديسمبر 2018. رويترز/ستيفانو ريلانديني.

7/ راكب الأمواج الكبيرة الألماني سيباستيان ستودنر يمارس رياضته على ساحل برايا دي نورتي في البرتغال. 14 كانون الأول/ديسمبر 2018. رويترز/رافئييل مارشنتي.

8/ أحد السكان يتوسط مكانا بعد أن احترق في حي ايكواندوس، المطل على مسلك مائي متفرع عن نهر ريونيغرو أحد روافد الأمازون، في مدينة مانوس البرازيلية. 18 كانون الأول/ديسمبر 2018. رويترز/برونو كيلي.

9/ الثلوج تغطي أسقف "ألتر فلاكن"، المركز التاريخي لمدينة فرودنبرغ الألمانية، بمنازلها النصف خشبية والتي تعود إلى القرن17، في قلب ولاية واستفاليا. 16 كانون الأول/ديسمبر 2018. رويترز/ولفغانغ راتي.

10/ أناس يلتقطون صورا ذاتية أمام شجرة لعيد الميلاد في دائرة القصاع من العاصمة السورية دمشق. 14 كانون الأول/ديسمبر 2018. رويترز/عمر صنادقي.

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