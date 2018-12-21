إردوغان: سنطهر سوريا من المسلحين الأكراد وفلول الدولة الإسلامية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال خطاب ألقاه في اسطنبول إن بلاده ستؤجل عملية عسكرية مخطط لها شمالي سوريا، وإن الحملة ستبدأ خلال الأشهر المقبلة.

ورحب أردوغان بحذر بقرار واشنطن سحب قواتها من سوريا. وكان الرئيس التركي انتقد طويلا السياسة الأمريكية في سوريا، حيث تدعم واشنطن وحدات حماية الشعب الكردية، والتي تعتبرها تركيا مجموعة إرهابية، وامتدادا لحزب العمال الكردستاني. وفي خضم سحب واشنطن قواتها من سوريا وعد أردوغان في خطابه أيضا بإن تركيا ستطهر هذا البلد من المسلحين الأكراد وفلول تنظيم داعش.

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