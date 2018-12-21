فيبسوك تطور عملة رقمية مشفرة لنقل الأموال عن طريق برنامج واتساب

نقلت وكالة بلومبيرغ عن شركة فيسبوك أنها تسعى لتطوير عملة رقمية مشفرة Cryptocurrency مشابهة لعملتي بتكوين وأثيريوم من أجل إتاحة خيار نقل الأموال على برنامجها الشهير واتساب Whatsapp الذي يستعمله الملايين حول العالم للتواصل ونقل الرسائل النصية والصوتية والمرئية.

الوكالة ذكرت أن الشركة ستنطلق في عملتها الجديدة من عملة نقدية ثابتة (لها قيمة تقارن بالدولار الأمريكي) حرصا على عدم فقدان قيمتها بسرعة مماثلة للعملات المشفرة الأخرى (كما يحصل عادة في عملة بتكوين). والمشروع - بحسب مصادر داخلية في شركة فيسبوك - مازال في بداياته ولا توجد بعد أية تفاصيل عن العملة نفسها وطريقة استخدامها في الحوالات المالية.

شركة فيسبوك أعلنت في شهر أيار- مايو الماضي أنها عازمة على إطلاق قسم تكنولوجي مسؤول عن تطوير تقنية سلاسل الكتل (بلوكتشين) وهي ذات التقنية التي تعتمدها العملة الرقمية المشفرة من أجل تدوين عملياتها المصرفية. ويترأس القسم ديفيد ماركوس، مدير سابق لشركة باي بال للخدمات المصرفية ونقل الأموال عن طريق الانترنيت.

الهند هي الأولى لتجربة هذه التقنية

بلومبيرغ نقلت عن متحدث في شركة فيسبوك قوله إن الشركة تسعى لسبر طرق جديدة للاستفادة من تقنية سلاسل الكتل، وأشار المتحدث إلى أن الهند ستكون السوق الأول لهذه العملة نظرا لأنها السباقة عالميا في مجال تحويل الأموال، ويقدر البنك الدولي حجم الأموال الذي دخل الهند عام 2017 عن طريق الحوالات بـ 69 مليار دولار.

وتطمح فيسبوك للحصول على حصة من هذا السوق الكبير وخاصة أن لها أكثر من 2.5 مليار مستخدم حول العالم، والهند تحتل المرتبة الثانية في العالم - بعد الصين - بعدد مستخدمي الانترنت فيها.