بعد 17 عاما قضاها في السجن وهو بريء أمريكي أسود يحصل على تعويض ب1.1 مليون دولار

وافق القضاء الأميركي في كنساس على منح تعويض بقيمة 1.1 مليون دولار إلى أمريكي أسود يدعى ريتشارد أنتوني جونز، الذي قضى 17 عاما في السجن لإدانته بالخطأ على جريمة ارتكبها شخص شبيه له. وأكد المدعي العام في كنساس ديريك شميت أنه تمّ التوصل إلى تسوية مع ريتشارد انتوني جونز، الذي يبلغ من العمر 42 عاما.

وأشار المدعي العام إلى أنّ القضاء وافق على دفع تعويضات إلى "السجين البريء" بموجب قانون دولة جديد يمنح تعويضات لأشخاص سجنوا بالخطأ. وأوضح ديريك شميت التزام القضاء بإصدار "قانون الخطأ" الجديد، الذي أصدرته الهيئة التشريعية.

وكانت السلطات في ولاية كنساس قد أطلقت سراح ريتشارد أنتوني جونز منذ عام بعد العثور على المجرم الحقيقي وتأكيد الشهود أنهم لا يستطيعون التفرقة بين الرجلين بسبب التشابه الكبير. وأكد ريتشارد أنتوني جونز آنذاك أنه كان يشعر باليأس من العثور على المجرم الحقيقي بعدما قضى 17 عاما من فترة العقوبة التي صدرت بحقه وهي السجن لمدة 19 عاما.