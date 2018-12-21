شاهد: لوكربي الاسكتنلدية تحيي الذكرى الـثلاثين لتفجير الطائرة الأمريكية

شهدت مقبرة درايفسدال الاسكتلندية اليوم الجمعة إحياء الذكرى الثلاثين لتفجير طائرة أمريكية تابعة لشركة بان أمريكان للطيران فوق بلدة لوكربي باسكتلندا في المملكة المتحدة الذي أسفر عن مقتل 270 شخصا عام 1988.
وشارك في أحياء الذكرى حشد من أهالي الضحايا ومسؤولين اسكتلنديين، يتقدمهم ديفيد مونديل وزير شؤون اسكتلندا في الحكومة البريطانية الذي وضع إكليلاً من الزهور على نصب الضحايا.
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وكانت الطائرة انفجرت وهي في طريقها من لندن إلى نيويورك يوم 21 ديسمبر كانون الأول عام 1988. وقتل كل من كان على متنها وعددهم 259 إضافة إلى مقتل 11 آخرين على الأرض. وكان ذلك أعنف هجوم على الإطلاق تشهده بريطانيا.
وقد حُكم على ضابط المخابرات الليبي عبد الباسط المقرحي بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بارتكاب الهجوم بالتعاون مع آخرين. وتم إطلاق سراح المقرحي بعد ذلك لإصابته بالسرطان.
في عام 2003 قبل القذافي أن تتحمل ليبيا المسؤولية عن الهجوم ودفع تعويضات لأسر الضحايا لكنه لم يعترف بأنه أمر به شخصيا.
وأُفرج عن المقرحي في يوم 20 أغسطس آب عام 2009 واستُقبل استقبال الأبطال في ليبيا. وفي اليوم التالي أدانت بريطانيا الاحتفالات التي أُقيمت له. وعبرت الولايات المتحدة عن غضبها الشديد للإفراج عنه كون معظم الضحايا من الأمريكيين.