حلف شمال الأطلسي أشاد بماتيس وأبدى استعداده للتعامل مع من سيخلفه

أشاد حلف شمال الأطلسي‭ ‬يوم الجمعة 21 ديسمبر بإسهامات وزير الدفاع الأمريكي المستقيل جيمس ماتيس لإبقاء الحلف العسكري قويا وعبر عن استعداده للتعاون الوثيق مع من سيخلفه مشددا على أهمية الولايات المتحدة.

وكان ماتيس قد أعلن يوم الخميس 20 ديسمبر استقالته بعد خلاف مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سياسات الرئيس الخارجية ومن بين ذلك قراراته المفاجئة بسحب القوات الأمريكية من سوريا وبدء التخطيط لخفض عديد قواتها في أفغانستان.