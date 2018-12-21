دودة برمائية عمياء وتدفن رأسها في الرمل سمّاها مكتشفها على اسم ترامب !

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مخلوق غريب كُشف النقاب عنه مؤخرا، شكله يشبه الدودة لكنه ليس دودة فهو ينتمي لعائلة البرمائيات عديمات الأرجل، أي أنه يمتلك هيكلا عظميا وهو أقرب للأفاعي الصغيرة. المخلوق العجيب اشترى أحدهم حقوق تسميته بـ "درموفيس دونالد ترامبي."

دونالد ترامبي يدفن رأسه في الرمال، وبالرغم من أنه غير قادر على النظر لكنه يملك عيونا بسيطة قادرة على الاحساس بوجود الضوء المنتشر. وله خلايا استشعار في مقدمة الرأس تساعده في إيجاد فريسته. ويقول آيدان بيل صاحب شركة إنفيروبيلد للبناء المستدام "الاسم مناسب تماما" ويضيف لصحيفة الغارديان "اسم كايسيليان (عديمات الأرجل) أتى من اللاتينية ومعناه أعمى، وهو يعكس تماما رؤية الرئيس دونالد ترامب المستقبلية بخصوص موضوع تغير المناخ".