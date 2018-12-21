نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف قوله يوم الجمعة إن زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية سيزور موسكو على الأرجح في بداية العام المقبل.
الخارجية الروسية ترجح زيارة زعيم حركة حماس روسيا بداية العام المقبل
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وقال بوغدانوف إن موسكو مستعدة أيضا لتنظيم اجتماع بين حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، وحركة فتح التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس والتي تدير السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وكان السفير الإسرائيلي في موسكو، غاري كورين، قد عبّر عن احتجاج تل أبيب على دعوة موسكو إسماعيل هنية إلى زيارتها في وقت سابق، مبدياً إرادة قوية للقاء يجمع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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