الخارجية الروسية ترجح زيارة زعيم حركة حماس روسيا بداية العام المقبل

حجم النص Aa Aa

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف قوله يوم الجمعة إن زعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية سيزور موسكو على الأرجح في بداية العام المقبل.

وقال بوغدانوف إن موسكو مستعدة أيضا لتنظيم اجتماع بين حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، وحركة فتح التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس والتي تدير السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.