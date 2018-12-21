فلاديمير بوتين على باب القفص الذهبي؟ سيد الكرملين يلمح إلى زواج جديد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه من المحتمل أن يتزوج مرة أخرى، لكنه لم يفصح عن اسم العروس. وكان بوتين البالغ من العمر 66 سنة، والذي يحافظ بشدة على خصوصياته وخصوصيات أفراد أسرته، يرد على سؤال طرحه أحد المراسلين في مؤتمره الصحفي السنوي، والذي ركز في أغلبه على العلاقات الدولية وحالة الاقتصاد.

وقال بوتين مبتسما: "كشخص يحظى بالاحترام، يتعين علي القيام بذلك في مرحلة ما". وكان بوتين متزوجا من ليودميلا بوتينا منذ عام 1983 حتى طلاقهما الذي أُعلن عنه عام 2013.