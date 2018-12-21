شاهد: أربعمئة كيلومتر من التجذيف في حملة للمحافظة على نظافة النهر وحماية البيئة

في تايلاندا، اختتم أربعون متطوعاً، يوم الجمعة، حملتهم في توعية السكان على ضرورة حماية نهر شاو برايا. في هذه الحملة، التي دامت أربعة عشر يوماً، استخدم الناشطون قوارب كاياك، وأخذوا يجمعون النفايات المتراكمة على طول مجرى النهر.

وقام المشاركون بالتجذيف مسافة أربعمئة كيلومتر. إذ انطلقوا من إقليم ناكون سوان – وسط البلاد - حتى خليج تايلاندا في العاصمة بانكوك.

الأستاذ الجامعي بارينيا ثيوانارواميتكول، الذي كان المبادر لهذه الحملة، أراد أن يعي الناس المشكلة التي يتسببون بها للمجتمع العالمي. وأضاف "النفايات التي نرميها في النهر تصل الى المحيط، وتتسبب بمشكلة بيئية للعالم".