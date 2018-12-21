قال مسؤولون أمريكيون لرويترز يوم الخميس إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبحث سحب أعداد كبيرة ربما بالآلاف من قواتها في أفغانستان، في مؤشر على أن صبر ترامب على الحرب الدائرة منذ 17 عاما بدأ ينفد.
رويترز: ترامب يتجه لخفض عدد القوات الأمريكية المتواجدة في أفغانستان
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وإذا تأكد هذا فإن أعداد القوات ستنخفض من مستواها الحالي البالغ 14 ألفا، في خطوة تجيء بعد قرار ترامب سحب كل القوات الأمريكية من سوريا. فيخطوة أثارت انتقاد الكثيرين جتى من داخل معسكر ترامب نفسه. وطلب المسؤولون الذين تحدثوا إلى رويترز عدم ذكر أسمائهم.
وامتنعت وزارة الدفاع الأمريكية عن التعليق عن الخبر الذي تزامن وإعلان وزير الدفاع جيم ماتيس استقالته لاختلاف في وجهات النظر بشان بعض القضايا على حد وصفه. وقد قدم الوزير استقالته أثناء اجتماع جمعه بالرئيس ترامب.