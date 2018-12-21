مطالب كردية بدعم دبلوماسي وعسكري فرنسي بعد انسحاب قوات واشنطن من سوريا

أعلنت مسؤولة كردية كبيرة في حديثها إلى وكالة الصحافة الفرنسية إن السلطات التي يقودها الأكراد في شمال سوريا تتطلع إلى فرنسا للعب دور أكثر فاعلية في سوريا.

ويأتي تصريح إلهام أحمد بعد إعلان واشنطن سحب قواتها العسكرية من سوريا، في قرار مفاجئ بعض الشيء، أثار ولا يزال يثير ردود فعل في عواصم القرار الدولية.

وأضافت أحمد متحدثة عن المقاتلين الإسلاميين المتشددين الذين تعتقلهم القوات الكردية إن "الأكراد يخشون ألا تتمكن القوات التي يقودنها من احتواء سجناء الدولة الإسلامية إذا خرج الوضع عن السيطرة".

وقال رياض درار الرئيس المشارك لمجلس سوريا الديمقراطية الذي كان يتحدث بجانبها خلال مؤتمر صحفي في باريس إنه يأمل أن تلعب فرنسا دورا أكثر فعالية في سوريا بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية.

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ويتخوف الأكراد من أن يفسح الانسحاب الأميركي المجال للقوات التركية بتنفيذ عملية في الداخل السوري، الأمر الذي وعد به الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سابقاً.

في السياق، رحب وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو اليوم، الجمعة، بقرار أمريكا سحب قواتها من سوريا وقال إن واشنطن يحب أن تنسق الانسحاب مع أنقرة.

وأدلى تشاووش أوغلو بالتصريح للصحفيين في مالطا، حيث يقوم بزيارة رسمية.

وتركيا والولايات المتحدة على خلاف بشأن سوريا، حيث دعمت واشنطن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.