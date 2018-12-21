مقتل شخص وإصابة آخر في اطلاق نار بالنمسا

أكدت الشرطة النمساوية إصابة شخصين بأعيرة نارية في أحد المطاعم هذا الجمعة، وأنّ أحدهما لفظ أنفاسه في وسط العاصمة فيينا.

وجاء في بيان للشرطة النمساوية أنه "عُثر على شخصين مصابين بأعيرة نارية اليوم الجمعة عند حوالي الساعة الواحدة والنصف ظهرا في منطقة لوجيك في فيينا". ولوجيك مطعم شهير بالمدينة.

وأوضحت الشرطة أنها بدأت عملية ملاحقة، مشيرة إلى عدم اتضاح الملابسات المتعلقة بالحادث.