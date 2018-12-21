أمريكي يحتال على مدرسة في تكساس ويجردها من مليوني دولار لشراء سيارة BMW وساعات رولكس

تمكن أحد سكان فلوريدا الأميركية من خداع مدرسة في تكساس وحصل منها على مبلغ مليوني دولار ليشتري به ساعات رولكس وسيارة بي أم دبليو.

وقد نقلت شبكة "ان.بي.سي" الإخبارية أن السلطات أعلنت عن توقيف الرجل ويدعى دونالد هوارد كونغرايت (61 عاماً) بعد إدانته بتهمة الاحتيال الالكتروني. وهو الآن قيد الحبس بانتظار ترحيله إلى تكساس.