عاجل

عاجل

الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكي يحتال على مدرسة في تكساس ويجردها من مليوني دولار لشراء سيارة BMW وساعات رولكس

 محادثة
أمريكي يحتال على مدرسة في تكساس ويجردها من مليوني دولار لشراء سيارة BMW وساعات رولكس
حجم النص Aa Aa

تمكن أحد سكان فلوريدا الأميركية من خداع مدرسة في تكساس وحصل منها على مبلغ مليوني دولار ليشتري به ساعات رولكس وسيارة بي أم دبليو.

وقد نقلت شبكة "ان.بي.سي" الإخبارية أن السلطات أعلنت عن توقيف الرجل ويدعى دونالد هوارد كونغرايت (61 عاماً) بعد إدانته بتهمة الاحتيال الالكتروني. وهو الآن قيد الحبس بانتظار ترحيله إلى تكساس.

وتشير التحقيقات الى أن مدير مدرسة كراولي في تكساس، تلقى رسالة إلكترونية في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي من شخص يعمل في شركة بناء. وقال هذا الرجل في رسالته إن الشركة ترغب بإعلام المدرسة والحي بمعلوماتها المصرفية الجديدة.

وبما أن المدرسة كان يتوجب عليه تسديد مبالغ للشركة، فقد قام أحد مسؤوليها بتحويل مبلغ خمسمئة ألف دولار الى حساب الشركة "الجديد". وبعدها أُرسِل اليه مبلغٌ آخر بقيمة 1.4 مليون دولار.

وبعدما اكتشف المسؤولون المعنيون عملية الاحتيال، تقدموا بشكوى ضد المشتبه به وبدؤوا في مراجعة ملابسات الحادثة.