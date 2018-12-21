عدوى السترات الصفراء تنتقل إلى البرتغال

انتقلت حمى حركة "السترات الصفراء" الاحتجاجية من فرنسا إلى عدة دول أخرى عبر العالم. الموعد كان هذا الجمعة في البرتغال حيث خرج المحتجون في العاصمة لشبونة وعدة مدن أخرى للتظاهر في الشوارع والطرقات والمطالبة بخفض الضرائب ورفع الأجور وخفض أسعار المحروقات وتحسين خدمات الصحة العامة.

وكانت الشرطة البرتغالية قد أعلنت منذ أيام أنها أعدت الإجراءات الأمنية الملائمة لمواجهة أول يوم من الاحتجاجات والتظاهرات المستلهمة من حركة "السترات الصفراء" الفرنسية، وأوضحت الشرطة أنها تتوقع تعبئة شعبية واسعة.

وبناء على المعلومات التي نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي عن تنظيم تظاهرات ومسيرات احتجاجية على الطرق العامة ابتداء من يوم الجمعة الموافق لـ 21 ديسمبر-كانون الأول، فقد طلبت الشرطة من وسائل الاعلام التذكير بأنّ أيّ تجمع "يجب أن يتم الابلاغ عنه خطيا قبل يومين" لدى السلطات المحلية.