داهمت الشرطة الألمانية عددا من الشقق السكنية يوم الجمعة في إطار تحقيق بشأن ما قالت إنها ربما تكون عملية استطلاع بمطار شتوتغارت لكنها أوضحت في وقت لاحق أنها لم تعثر على أدلة بوجود تحضير لهجوم إرهابي.
بعد مداهمة شقق سكنية في ألمانيا السلطات تؤكد: لا هجوم إرهابيا يستهدف مطار شتوتغارت
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وشوهد رجلان لا يحملان أمتعة وهما يراقبان نقاط التفتيش الأمنية في المطار يوم 12 ديسمبر كانون الأول. وقال مدعون إنه جرى الإبلاغ عن حادث مشابه في مطار شارل ديغول بباريس في اليوم التالي مما دفع الشرطة لتعزيز الأمن في شتوتجارت ومطارات قريبة.
وقال الادعاء إن المشتبه بهما اصطحبا امرأة للمطار وكانا يراقبانها وهي تشق طريقها عبر نقاط التفتيش الأمنية.
وقال الادعاء والشرطة في بيان مشترك "إن البحث أظهر أنه لا يوجد تحضير لهجوم إرهابي".
وفتشت الشرطة عددا من الشقق في غرب وجنوب غرب ألمانيا في وقت سابق يوم الجمعة.