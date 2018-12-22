المغرب: وقفة تضامنية لتأبين سائحتين قُتلتا في منطقة جبال الأطلس

شهدت العاصمة المغربية الرباط تنظيم وقفات صامتة يوم السبت للتضامن مع عائلات سائحتين إحداهما نرويجية والأخرى دنماركية ذُبحتا في منطقة جبال الأطلس الأسبوع الماضي.

ووضع عشرات المشاركين من مختلف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الزهور وأضاءوا الشموع أمام مقر السفارة النرويجية ثم السفارة الدنماركية. كما رفعوا لافتات تندد بجريمة قتل السائحتين وعبروا عن تعازيهم لأسرتيهما وتضامنهم معهما.

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وعُثر يوم الاثنين على جثتي الدنماركية لويسا فستراغر غيسبرسن البالغة من العمر 24 عاما، والنرويجية مارين يولاند التي تبلغ من العمر 28 عاما مذبوحتين في منطقة معزولة قرب إمليل على الطريق إلى قمة توبقال وهي أعلى قمة في شمال افريقيا ومقصد شهير لتسلق الجبال.

واعتقلت السلطات أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و33 عاما من مناطق بالقرب من مراكش فيما يتصل بمقتل السائحتين. وقالت السلطات المغربية إن المشتبة بهم الأربعة بايعوا ما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية" وزعيمه أبو بكر البغدادي في تسجيل مصور الأسبوع الماضي.

وألقى المكتب المركزي للأبحاث القضائية القبض على تسعة أشخاص أخرين في عدة مدن مغربية يوم الجمعة للاشتباه بصلتهم بمرتكبي الجريمة.