لبنان: عقبات إضافية تحول دون تشكيل حكومة جديدة

أكد مسؤول رفيع أنّ الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بشأن حكومة وحدة وطنية في لبنان تعرضت لعقبات جديدة هذا السبت مما تسبب في تأجيل تشكيلها.

وظهرت منذ أيام بوادر التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عندما ساعدت جهود وساطة في تذليل العقبات نحو حل آخر مشكلة كبرى كانت تتعلق بالتمثيل السني في الحكومة. وقال الحريري يوم الجمعة إنه يأمل الانتهاء من تشكيل الحكومة في وقت لاحق من ذلك يوم السبت. ويتعين توزيع مقاعد الحكومة وفق نظام سياسي قائم على توازن طائفي دقيق.

وقال المسؤول :"ظهرت عدة عقبات في الساعات الماضية أدت إلى تأخير "تشكيل" الحكومة. شملت العقبات مشكلة التمثيل السني ومشكلة توزيع الحقيبة الوزارية". ولم يحدد المسؤول متى يمكن حل هذه المشكلات. ومن المتوقع إجراء المزيد من المحادثات يوم الأحد.