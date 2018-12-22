مقاتلات روسية تهبط في القرم وسط تصاعد حدّة الأزمة مع أوكرانيا

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن المقاتلات حطّت في قاعدة بلبيك الجوية في القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014 بعد فرار الرئيس الأوكراني الموالي لموسكو فيكتور يانوكوفيتش من كييف في أعقاب اشتباكات في الشوارع واحتجاجات اتسمت بالعنف.

وصلت إلى شبه جزيرة القرم يوم السبت أكثر من 10 مقاتلات روسية من طراز سوخوي-27 وسوخوي-30 والتي تنشرها روسيا لتعزيز قوتها الجوية وسط تصاعد حدة التوتر مع أوكرانيا .

وارتفع منسوب التوتر بين موسكو وكييف في الأسابيع الأخيرة بعد أن احتجزت روسيا ثلاث سفن للبحرية الأوكرانية وطواقهما في 25 نوفمبر- تشرين الثاني في واقعة ألقى فيها كل جانب باللوم على الآخر.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد قال إن أوكرانيا تستعد لعمل "استفزازي" قرب القرم قبل نهاية العام. بدوره، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الاجنماع السنوي الذي جمعه بالصحافة "إن روسيا ستقوم بكل شيء لحماية أمن شبه جزيرة القرم".

وكانت روسيا قد نشرت منظومة حديثة للدفاع الجوي من طراز إس 400 في شبه الجزيرة مؤخراً.

في السياق، أعلنت الخارجية الأميركية يوم أمس، الجمعة، إن الولايات المتحدة ستقدم تمويلاً عسكرياً إضافياً بقيمة عشرة ملايين دولار لأوكرانيا لتعزيز قواتها البحرية.