غاتويك: اعتقال شخصين على صلة بنشاط الطائرات المسيرة الإجرامي في لندن

قالت الشرطة البريطانية يوم السبت إنها اعتقلت شخصين فيما يتعلق بقضية الطائرات المسيرة التي عرقلت العمل في مطار غاتويك في لندن. وقالت الشرطة في بيان إن الاعتقالات جرت في وقت متأخر يوم الجمعة ونشرت الخبر عبر حسابها على تويتر.

وكان مطار غاتويك في لندن استأنف نشاطه مجدداً يوم أمس، الجمعة، بعدما تسببت عمل إجرامي لم يتضح مصدره بعد في فوضى دامت 36 ساعة وأثرت على أكثر من مئة ألف مسافر.

إيقاف شخصين في العاشرة مساء على صلة بالنشاط الإجرامي في غاتويك

إيقاف شخصين في العاشرة مساء على صلة بالنشاط الإجرامي في غاتويك

وتمّ استخدام طائرات مسيرة في مراوغة قناصة الشرطة والجيش في عملية أشبه ما تكون بلعبة القط والفأر.

وبعد أكبر تعطل في غاتويك، ثاني أكثر مطارات بريطانيا ازدحاماً، منذ سحابة الرماد البركاني عام 2010، أعلن المطار أن نحو 700 رحلة أقلعت يوم الجمعة، رغم تأجيل وإلغاء رحلات أخرى.

وأُغلق المطار لفترة وجيزة مجدداً أمس للتحقيق في رصد طائرة مسيرة جديدة لكن سرعان ما عاد لنشاطه الطبيعي.