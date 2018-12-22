السعودية تعلن وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز عن عمر ناهز 87 عاماً

أعلنت وسائل إعلام رسمية سعودية وأفراد من عائلة الأمير طلال بن عبد العزيز على تويتر، اليوم، السبت، وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز، أحد أبرز مؤيدي الإصلاح في أسرة آل سعود الحاكمة.

والراحل هو والد الملياردير الوليد بن طلال.

وعانى الأمير الذي توفي عن سن ناهز السابعة والثمانين وأحد كبار الأسرة الحاكمة من المرض لعدة سنوات.

وانتقل الأمير الذي كان يلقب بـ"الأمير الأحمر" سابقاً للإقامة في الخارج في الستينيات بعد أن دعا للتحول إلى ملكية دستورية لكنه عاد في وقت لاحق إلى السعودية.